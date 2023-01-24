ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о «детях спецоперации»

Депутаты от ЛДПР намерены ввести в российскую правовую реальность понятие «дети спецоперации». Как уточнил председатель партии Леонид Слуцкий, в эту категорию войдут граждане России, чье детство «прошло под разрывы снарядов».

«Сейчас он (законопроект.— "Ъ") дорабатывается… позволит правительству и региональным органам власти исходить из нового понятия "дети СВО". Принимать нормативные акты о введении для них льгот, системных или разовых выплат по аналогии с детьми войны»,— сказал журналистам Леонид Слуцкий (цитата по «РИА Новости»).

По словам парламентария, целое поколение «детей СВО» росло последние девять лет — с момента начала конфликта в Донбассе. «Статус, который признает эту категорию населения,— это то малое, что мы можем сделать для детей нашего русского мира»,— считает глава партии.

В 2020 году льготная категория «дети войны» была введена правительством Москвы. К ней относятся люди, родившиеся с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. Кто именно будет считаться «детьми спецоперации» согласно проекту ЛДПР, представители партии пока не раскрывают.

Подробнее о правовом статусе «детей войны» в России — в материале «Ъ» «"Единая Россия" отвоевала детей войны».

Андрей Сапожников