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Коммерсантъ FM
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«Известно всего 15 лотов с авторством королевы»

Дмитрий Буткевич — о торгах Hansons Auctioneers

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие предметы из поместья Осборн-хаус, помимо картин, будут выставлены на продажу.

Фото: Аукционный дом Hansons Auctioneers

Фото: Аукционный дом Hansons Auctioneers

На днях в лондонском аукционном доме Hansons Auctioneers будет выставлена пара уникальных цветочных натюрмортов. Полотна будут стоить от 8 тыс. до 10 тыс. фунтов стерлингов каждое. К картинам прилагается письмо об эстимейте, в котором Александр Маунтбэттен, первый маркиз Кэрисбрук и последний ныне живущий внук королевы Виктории, подтверждает авторство своей бабушки.

Королева Виктория правила с 18-летнего возраста, с 1837 года до самой смерти в 1901 году — 64 года. Как утверждается в заявлении лондонского отделения дома Hansons, «королевские предметы были куплены несколько десятилетий назад дедом продавца». После смерти принцессы Беатрисы, младшей дочери королевы Виктории, в 1945 году произошла распродажа предметов из семейного загородного поместья Осборн-хаус на острове Уайт. Замечу на полях, что Беатриса была губернатором острова с 1896-го по 1944-й.

Вот что говорил продавец: «Мой дед собирал удивительные предметы на протяжении всей своей жизни. Он был очарован антиквариатом и предметами коллекционирования. Он родом с острова Уайт, поэтому неудивительно, что он покупал вещи на распродаже в Кэрисбруке». Почтовый ящик, ранее принадлежавший королеве Виктории, который предприимчивый дедушка нынешнего продавца приобрел одновременно с картинами, также будет выставлен на продажу. Как ни обидно, ящик оценивается немногим ниже королевской живописи — от 4 тыс. до 6 тыс. фунтов.

Вообще, на сегодняшний день известно всего 15 аукционных лотов с авторством королевы Виктории. Рекорд продажи держит масло на холсте с изображением бюста горничной, проданной на Christie’s в Лондоне в 2015 году. Полотно ушло за 30 тыс. фунтов.

Правнучка Виктории, королева Елизавета, была коллекционером произведений искусства и заводчиком лошадей и собак корги. А вот праправнук, нынешний монарх Карл III, уже полвека рисует акварельные пейзажи, часто выставляет их, а копиями его работ вовсю торгуют официальные дилеры.

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