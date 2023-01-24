В Староминском районе погиб водитель иномарки после опрокидывания машины

В Староминском районе произошла авария, в которой погиб водитель иномарки. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Краснодарскому краю.

Фото: отдел пропаганды БДД УГИБДД по Краснодарскому краю



ДТП произошло 23 января около 16 часов в районе 164-го км автодороги «Краснодар — Ейск». По предварительным данным, 49-летний водитель Nissan Qashqai превысил безопасную скорость движения. Из-за этого автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Водитель получил травмы и скончался в больнице.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Татьяна Ручкина

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