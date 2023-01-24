В интернете опубликован еще один фрагмент из базы данных клиентов «Почты России»

В открытый доступ слили новый фрагмент базы данных с информацией о клиентах, как утверждается, «Почты России». Об этом сообщил Telegram-канал «Утечки информации». В декабре 2022 года в сеть также утекала часть базы данных «Почты России». «Почта России» пояснила, что новых утечек не было и это данные из старой базы.

По информации Telegram-канала, в базе 141 тыс. строк. В ней содержатся фамилии, имена и отчества клиентов, фактические адреса, а также адреса регистрации, даты рождения, паспортные данные. Кроме этого у некоторых клиентов указаны номера, телефоны, электронные почты, номера СНИЛС и ИНН.

«Злоумышленники продолжают выкладывать неактуальные данные с подменой даты создания записей. Это компиляция из других утечек информации»,— сообщили в пресс-службе «Почты России» «Интерфаксу». Там отметили, что после июльского инцидента был проведен полный аудит безопасности информационных систем и никаких утечек из них не было.

21 декабря прошлого года канал «Утечки информации» сообщал об утечке фрагмента базы данных с условным названием ЕСИА. В Минцифры пояснили, что содержание базы — «компиляция данных из старой утечки» «Почты России».

Об утечках информации в 2022 году — в материале «Ъ» «Особо уцененная информация».

Олеся Павленко