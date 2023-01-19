На автомобильных границах России внедрят электронное бронирование очереди — новая система создана компанией «СофтТелематика» для Минтранса России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «СофтТелематика» Фото: «СофтТелематика»

Заявлено, что физические и юридические лица смогут после регистрации на портале системы бронирования выбирать свободную дату и время для проезда через границу. Подтверждение очереди придет на электронную почту и в SMS-оповещении. Обещан доступ к новому сервису через сайт Госуслуги или непосредственно на международных автомобильных пунктах пропуска (МАПП) через QR-код.

«Заблаговременная регистрация не только повысит комфорт прохождения границы, но и сократит время ожидания на МАПП минимум на 25%, так как все будут приезжать к назначенному часу, — заявил генеральный директор 'Софт Телематика' Дмитрий Казаринов. — Первый электронный пункт уже начал свою работу на российско-литовской границе 'МАПП – Чернышевское'. В перспективе планируется масштабировать технологическое решение на остальные международные пункты пропуска на территории России».

Разработчики обещают, что система выбора индивидуальных временных слотов будет защищена от DDoS-атак, фрод-активностей и махинаций с покупкой мест в очереди на пересечение границы.

Максим Вершинин