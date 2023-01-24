В Томске конкурс по отбору кандидатов в мэры предложено провести 15 марта

Конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Томска может пройти 15 марта 2023 года. Эта дата указана в проекте решения томской гордумы.

Проект рассмотрит профильная комиссия гордумы по регламенту и правовым вопросам на заседании 25 января. Согласно документу, заявления на участие в конкурсе предлагается принимать с 10 февраля по 3 марта.

В числе других вопросов, которые значатся в повестке дня комиссии, обсуждение проекта решение гордумы о назначении членов конкурсной комиссии от муниципального парламента. Как сообщал «Ъ-Сибирь», конкурсная комиссия будет состоять из 14 человек, семь из которых назначает губернатор Томской области, еще семь выбирает гордума из своего состава.

В парламентскую квоту в составе конкурсной комиссии войдут спикер Чингис Акатаев («Единая Россия»), а также по одному представителю о партийных фракций и депутатских групп. Согласно пояснительной записке к проекту решения гордумы, на места в комиссии претендуют представители семи партий и двух депутатских групп. Таким образом, гордуме предстоит провести рейтинговое голосование для того, чтобы выбрать членов комиссии.

В числе кандидатов в члены конкурсной комиссии указаны Давид Аветян («Яблоко»), Анжелика Белоусова («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), Юрий Ворошилин (ЛДПР), Андрей Петров (КПРФ), Максим Резников («Единая Россия»), Ксения Старикова («Новые люди»), Елена Ульянова (Партия Роста), Игорь Лютаев (депутатская группа «Чистый Томск») и Денис Ярмош (депутатская «Группа местного самоуправления»).

В декабре гордума на основании принятого по инициативе единороссов областного закона внесла изменения в устав Томска, которые отменили прямые выборы мэра. В соответствии с этими поправками, впервые глава города будет выбран по итогам конкурса.

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Валерий Лавский