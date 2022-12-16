В конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост томского мэра войдут 14 человек

Комиссия по регламенту и правовым вопросам гордумы Томска приняла за основу порядок проведения конкурса по отбору кандидатов на должность мэра. За это решение проголосовали все 16 участников заседания комиссии.

Заседание проходит 16 декабря. Проект порядка избрания мэра был разработан после того, как 6 декабря сессия гордумы приняла поправки в устав муниципалитета, заменившие прямые выборы мэра конкурсными процедурами.

Согласно проекту порядка проведения конкурса, в состав конкурсной комиссии войдут 14 человек, семь из которых будут представлять гордуму, еще семь – назначаться губернатором Томской области. В число членов конкурсной комиссии от гордумы предложено включить ее спикера, а также по одному представителю от каждой фракции. Предполагается, что конкурсная комиссия отберет для голосования в гордуме не менее двух кандидатов.

Участники заседания предложили большое количество поправок в первоначальный проект документа. В их числе, обеспечить представительство в конкурсной комиссии не только партийных фракций, но и независимых депутатов; снять запреты на разглашение информации о ходе работы комиссии (исключая персональные данные претендентов); обязать победителя конкурса проживать в Томске и др. В итоге, было решено представить все предложения в аппарат гордумы и рассмотреть их на заседании совета муниципального парламента. Предложения будут приниматься до 17:00 19 декабря.

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Валерий Лавский