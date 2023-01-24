Цены выросли двузначно

По итогам 2022 года цены на товары и услуги в Татарстане выросли на 11,37%. Об этом сообщил Нацбанк республики, отметив, что годовая инфляция в регионе оказалась ниже, чем в среднем по России. В то же время год назад регулятор прогнозировал ее на уровне 4%. Резкий рост цен начался после объявления спецоперации РФ на Украине. Так, в апреле продукты и непродовольственные товары подорожали в среднем более чем на 20%. Однако позднее цены на товары стали снижаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Согласно данным Нацбанка Татарстана (является отделением Волго-Вятского управления ЦБ РФ), инфляция в регионе по итогам 2022 года составила 11,37%. Это ниже, чем в Приволжском федеральном округе, где за год товары и услуги в среднем подорожали на 11,93%. В целом по России инфляция достигла 11,94%. «Такую динамику цен в республике обусловили высокие валовые сборы сельскохозяйственных культур и сдержанная потребительская активность»,— говорится в пресс-релизе регулятора.

Напомним, инфляция в Татарстане, как в целом по России, резко разогналась после начала спецоперации РФ на Украине. Максимальный рост цен в годовом выражении фиксировался в республике в апреле. Тогда годовая инфляция достигла 18,59%. Затем рост цен начал замедляться. Так, к августу годовая инфляция в республике составила 14,72%, в октябре — 12,79%, в ноябре — 11,76%.

Продукты питания за прошлый год стали дороже в Татарстане на 11,3%. При этом в апреле продуктовая инфляция достигала 21,45%.

«В 2022 году по сравнению с 2021-м вырос валовой сбор зерновых в Татарстане и в России в целом, что привело к увеличению их предложения и снижению цен на внутреннем рынке»,— объясняют в Нацбанке. В результате, по данным регулятора, «уменьшилось давление со стороны затрат животноводческих предприятий на корма» и, как следствие, в декабре «продолжилось замедление годового роста цен на молочную продукцию».

Также в конце года стала дешеветь мука. Это привело к снижению прироста цен на макароны, хлеб и хлебобулочные изделия. В Нацбанке отмечают увеличение посевных площадей и урожайности гречихи в прошлом году. Это также обусловило замедление роста цен на гречневую крупу, говорится в сообщении. По данным Нацбанка, в конце года замедлился рост цен на сахар из-за увеличения сборов сахарной свеклы в этом году.

Нацбанк не представил данные по росту цен на конкретные продукты. По данным Татарстанстата, к декабрю 2022 года с начала года больше всего подорожали кондитерские изделия и сахар-песок — примерно на 20%, а также макаронные изделия, молок, сыр — более чем на 15%. В то же время стали дешевле многие овощи: капуста — почти втрое, картофель — почти на 40%, морковь — на 30%. Яйца куриные стали дешевле на 16%.

Непродовольственные товары по итогам 2022 года стали дороже на 11,43%. В апреле годовая инфляция достигала 20,4%. По данным Нацбанка, в декабре жители Татарстана «по-прежнему предпочитали откладывать крупные покупки». «Спрос на новые автомобили сдерживался ограниченным ассортиментом моделей и комплектаций, доступных к продаже. В результате в декабре продолжилось годовое замедление роста цен на машины»,— говорится в сообщении регулятора. Всего за год, по данным Татарстанстата, легковые автомобили выросли в цене более чем на 20%.

Также регулятор отмечает снижение цен на древесину из-за ограничений на экспортные поставки. В результате замедлился рост цен на мебель (с января по ноябрь он составил около 10%). Кроме того, продолжили дешеветь пиломатериалы.

В декабре замедлился рост цен на бензин «на фоне превышения предложения над спросом на внутреннем рынке, в том числе из-за экспортных ограничений на нефтепродукты» (в январе–ноябре рост составлял лишь 0,2%).

Прирост цен в сфере услуг в Татарстане в 2022 году составил 111,69%. За последний месяц он только усилился (в ноябре инфляция в этой сфере была 10,83%). Это произошло «преимущественно из-за пересмотра тарифов на коммунальные услуги». «Перенос индексации тарифов ЖКХ на декабрь 2022 года стал причиной ускорения роста цен на такие услуги»,— говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк заключает, что «с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году».

Напомним, что по итогам 2021 года инфляция в Татарстане составила 8,7% (в том числе продуктовая — 11%). Это оказалось выше, чем в среднем по России. Тогда Нацбанк республики также заверил, что к концу следующего года рост цен в регионе сократится до 4%.

Кирилл Антонов