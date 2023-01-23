Третью очередь логоцентра Ozon построят в Зеленодольске

Группа компаний «Ромекс» (Краснодарский край) инвестирует 2,7 млрд руб. в строительство третьей очереди логистического центра Ozon в Зеленодольске площадью 45 тыс. кв. метров. Оптово-распределительный центр будет введен в эксплуатацию в первом квартале 2024 года, сообщил девелопер.

Объект расположится на территории 10,3 га.

Первая очередь оптово-распределительного центра Ozon площадью 37 тыс. кв.м была введена в эксплуатацию 2020 году. В сентябре 2021 года рядом было начато строительство второй очереди площадью 35,1 тыс. кв. м.

Всего «Ромекс» построила в Татарстане (в Зеленодольске и в Елабуге) объекты общей площадью 126 тыс. кв. м, сумма инвестиций превысила 7 млрд руб.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"