Технологиям обрисовали механизмы

Правительство обозначило механизмы, которыми планируется стимулировать технологическое развитие России до 2030 года. В их числе, по данным “Ъ”, кредитование под залог интеллектуальной собственности, коммерциализация разработок оборонного сектора и субсидии на «обратный инжиниринг». Из-за санкций промышленности грозит «технологическая деградация», признают чиновники, поэтому в среднесрочной перспективе потребуется локализовать около 300–400 наименований продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Правительство подготовило предварительную версию концепции технологического развития России до 2030 года, рассказал “Ъ” источник, знакомый с документом. Разработать его в сентябре 2022 года поручил президент Владимир Путин, а 23 января первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что итоговый вариант планируется утвердить в марте. В разработке документа, уточняют собеседники “Ъ”, участвуют Минцифры, Минпромторг, Минобрнауки и другие министерства, ведущие вузы и госкорпорации.

В предварительном варианте концепции в качестве основных отмечены угрозы исчерпания технического ресурса, утечка высококвалифицированных кадров, а также отставание во внедрении новых технологий. До введения после начала военных действий на Украине в 2022 году масштабных санкций, 75% вложений в оборудование приходилось на импортные решения, поэтому в среднесрочной перспективе различным отраслям грозит «технологическая деградация производственных систем», говорит источник “Ъ”. В Минцифры не ответили “Ъ”.

Авторы концепции, по информации собеседников “Ъ”, предлагают создать новые механизмы коммерциализации интеллектуальной собственности (ИС), включая использование ее в качества залога при кредитовании. Для этого, в свою очередь, нужно развивать механизмы оценки ИС. Споры по правам на ИС могут передать арбитражным судам (сейчас они подсудны судам общей юрисдикции).

Правительство предлагается наделить правом передавать организациям исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности — это должно помочь организовать трансфер разработок из оборонной сферы в гражданскую. Оценивать достижение целей концепции предлагается в том числе по доле, которую гражданская продукция занимает в объеме товаров оборонных предприятий.

По оценке авторов документа, требуется локализовать производство около 300–400 наименований промышленной продукции и комплектующих. Для этого, поясняют источники “Ъ”, предлагается составить перечень, а затем — субсидировать «обратную разработку» (reverse engineering, исследование чужого продукта с целью воссоздания его строения). Побуждать к созданию новых производств планируется за счет «промышленной ипотеки», то есть субсидий на приобретение недвижимости в сфере промышленности.

Для должностных лиц, ответственных за реализацию инновационных проектов с госфинансированием, может быть введено «право на риск», то есть презумпция добросовестности при недостижении результатов.

Участники IT-рынка еще в 2022 году обсуждали с Минцифры идею механизма кредитования под залог ИС, однако на тот момент она не была конкретизирована, говорит топ-менеджер российской компании—разработчика ПО.

Такой механизм «безусловно, необходим», уверен глава совета директоров компании «Алми Партнер» Михаил Лебедев: «Сейчас IT-компаниям, которые не обладают физическими активами, приходится привлекать сторонних инвесторов для финансирования новых проектов». Банки же, добавляет он, сейчас не готовы рассматривать ИС как залог, хотя у IT-компаний уже есть оценки стоимости прав на их разработки и ноу-хау.

Механизм получения средств под залог ИС — правильный, но в России работать не будет, так как сам по себе институт интеллектуальной собственности в стране слабо развит, отмечает гендиректор Factory5 (разрабатывает промышленное ПО) Денис Касимов: «Подход государства к ИС несколько раз менялся, поэтому компаниям трудно доверять правительству в этом вопросе».

Затраты на обслуживание госсубсидий и грантов сейчас достаточно большие, «многие отчетные механизмы можно безболезненно упрощать», добавляет гендиректор iPavlov Лоран Акопян. Он отмечает, что малым компаниям, особенно вовлеченным в коллаборации с другими участниками рынка, трудно защищать свою ИС и передача споров арбитражным судам — «правильная инициатива, которая может привести к более совершенным и профессиональным юридическим практикам».

Юрий Литвиненко, Никита Королев, Тимофей Корнев