«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Что происходит на рынках? Как инвесторам позиционировать себя по отношению к отдельным активам? Неделя обещает быть интересной, в США выходит много корпоративных отчетов, Китай ушел на длинные выходные по случаю Нового года, а 1 февраля американский регулятор примет решение по монетарной политике. На что стоит обратить внимание в этот период, расскажет экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: В данном контексте я хотел бы посмотреть на доллар США. Главное ожидание на рынке базировалось на том, что американский ЦБ начнет снижать темпы роста ставки, а потом сделает паузу. То есть следующим регулятором, который начнет торможение, станет европейский. Поэтому, с учетом того, что даже если ФРС сделает паузу, ставка в США остается высокой. Возможно, риски вырастут в связи с ожиданием рецессии, и это приведет к укреплению американского доллара, и, кстати, не только к евро, но и к британскому фунту, и к российскому рублю.

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