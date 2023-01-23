Советом глав муниципалитетов региона будет руководить глава Кунгурского округа

Исполняющим обязанности руководителя совета глав муниципальных образований Пермского края назначен глава Кунгурского округа Вадим Лысанов. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на самого господина Лысанова. В апреле или мае состоится съезд глав территорий, где будет избран полноценный руководитель совета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее стало известно, что руководивший советом глава Добрянского округа Константин Лызов переходит на работу в администрацию губернатора, где займет должность замруководителя по взаимодействию с органами местного самоуправления. Его последний рабочий день в Добрянке — 27 января. До выборов нового руководителя исполнять обязанности главы муниципалитета будет первый заместитель господина Лызова Николай Поздеев. На пост руководителя совета глав муниципальных образований региона, помимо Вадима Лысанова, претендовал также глава Пермского района Владимир Цветов.