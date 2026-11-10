Мединский надеется на продвижение к миру после переговоров в Абу-Даби

Глава российской делегации в Абу-Даби — помощник президента Владимир Мединский — выразил надежду, что сегодняшняя встреча и обновленный состав переговорной группы от России позволят продвинуться к миру в интересах обеих сторон. Делегация РФ «стала больше и еще более профессиональной», уточнил он в начале переговоров с представителями США и Украины.