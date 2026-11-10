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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
МирПереговоры

Мединский надеется на продвижение к миру после переговоров в Абу-Даби

Глава российской делегации в Абу-Даби — помощник президента Владимир Мединский — выразил надежду, что сегодняшняя встреча и обновленный состав переговорной группы от России позволят продвинуться к миру в интересах обеих сторон. Делегация РФ «стала больше и еще более профессиональной», уточнил он в начале переговоров с представителями США и Украины.

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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«Спасибо большое за гостеприимство. Спасибо нашим американским партнерам за усилия по миротворчеству. Мы действительно очень ценим это»,— сказал господин Мединский.
Трехсторонние переговоры делегаций Москвы, Вашингтона и Киева пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. Украинскую делегацию возглавляет глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. США представляют спецпосланники президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Politico со ссылкой на источники писало, что в первый день переговоров стороны обсудят гарантии безопасности России и Украины, а также возможность изменения оборонной системы Европы.