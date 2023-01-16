Администрация: перезагрузка

В администрации губернатора Пермского края ожидаются масштабные кадровые перестановки. По информации «Ъ-Прикамье», руководитель краевого Центра управления регионом Екатерина Набатова станет заместителем руководителя администрации губернатора Прикамья, курирующим департамент информационной политики. Занимавший этот пост в течение почти трех лет Николай Иванов переходит на пост штатного советника губернатора. Также в администрации губернатора появится новая должность — замруководителя по взаимодействию с органами местного самоуправления. Ожидается, что этот пост займет многолетний руководитель Добрянки Константин Лызов. Эксперты полагают, что таким образом региональные власти усиливают ключевые направления работы — политический и медийный блоки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», в администрации губернатора Пермского края может смениться заместитель, курирующий информационную политику. Ожидается также назначение заместителя, курирующего департамент по взаимодействию с органами местного самоуправления. Об этом сообщил собеседник, близкий к региональным властям.

Сейчас замруководителя администрации губернатора, курирующим информационную политику, является Николай Иванов. Он занимает этот пост с марта 2020 года. По данным «Ъ-Прикамье», его сменит руководитель краевого Центра управления регионом (ЦУР) Екатерина Набатова. Господин Иванов же перейдет на должность штатного советника губернатора.

Николай Иванов в беседе с корреспондентом «Ъ-Прикамье» подтвердил свой переход на должность советника губернатора и назначение Екатерины Набатовой заместителем руководителя администрации региона, курирующим информационную политику.

«Как советник губернатора, теперь сосредоточусь на темах, связанных с аналитикой, разработкой различных сценариев, работой с экспертами. Также есть ряд специальных задач, поставленных передо мной губернатором, о которых не могу говорить публично»,— поделился господин Иванов.

Николай Иванов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Он добавил, что «с удовольствием» передает управление информационным блоком администрации губернатора Екатерине Набатовой. «Она создала один из лучших центров управления регионом в стране, успешно прошла федеральное обучение по подготовке управленческих кадров. С самого момента появления пермского ЦУР мы с Екатериной Владимировной работали в самом тесном тандеме. И продолжим так работать и дальше. Вместе будем заниматься ключевыми проектами ближайшего времени, прежде всего — юбилеем Пермь-300»,— прокомментировал господин Иванов.

Выпускница историко-политологического факультета Пермского государственного университета Екатерина Набатова возглавляет ЦУР с октября 2020 года. На этой должности она организовала методическую, организационную и образовательную поддержку по развитию госпабликов (по итогам 2022 года Пермский край занял первое место в рейтинге Минцифры РФ и АНО «Диалог Регионы»). Также ей удалось встроить аналитику ЦУР по обращениям граждан в управленческие процессы органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. До работы в ЦУР госпожа Набатова занимала пост замруководителя ГБУ «Центр информационного развития Пермского края», работала в общественных проектах, а также в сфере политконсалтинга.

Екатерина Набатова

Фото: ВК Екатерины Набатовой

Еще одно готовящееся назначение, по словам осведомленных собеседников «Ъ-Прикамье», связано с усилением работы краевых властей с муниципалитетами. В структуре администрации появится отдельный заместитель по вопросам взаимодействия с местными властями. Ожидается, что им станет глава Добрянского городского округа Константин Лызов. Предполагается, что под его контроль перейдет департамент по взаимодействию с органами местного самоуправления, возглавляемый Андреем Ганзием. Сейчас работу этого департамента курирует первый замглавы администрации губернатора Леонид Политов.

«Планируем усилить работу с муниципалитетами перед предстоящими в этом году выборами дум Краснокамска и Чайковского, а также президентскими выборами 2024 года. Константин Лызов имеет значительный опыт муниципального управления, возглавляет краевой совет муниципальных образований. Это человек, обладающий высоким авторитетом среди глав, понятный для них, не вызывающий отторжения»,— объяснил выбор кандидатуры собеседник, близкий к региональному руководству.

Получить комментарий господина Лызова не удалось, он не отвечал на звонки по известному редакции номеру телефона.

Константин Лызов возглавлял Добрянский район с 2011 года. До этого он работал главой Добрянского городского поселения. В 2019 году после преобразования района в городской округ господин Лызов был выбран руководителем округа депутатами местной думы. Срок полномочий главы округа составляет пять лет.

Константин Лызов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Политолог Сергей Ильин считает кадровые перестановки в администрации губернатора «понятными и своевременными»:

«Все назначения значительно усиливают политический и медийный блоки администрации губернатора в преддверии двух важнейших событий ближайших полутора лет — празднования 300-летия Перми и выборов президента РФ в 2024 году. Кроме того, особого внимания требует тема СВО, которая в ближайшее время будет определять повестку».

Эксперт называет назначение господина Лызова «серьезным усилением политического блока администрации». «Муниципалитеты по-прежнему остаются кадровым резервом краевых властей и требуют особого внимания. Константин Лызов — один из политических долгожителей среди глав муниципалитетов. Последние два года он эффективно руководил советом муниципальных образований края. Умеет находить общий язык с другими главами, предметно погружен в муниципальную повестку»,— отмечает господин Ильин.

«Медиа и пиар столь же значимы, как политический блок. Если политические решения не “упакованы” правильно, то и говорить не о чем»,— добавляет эксперт. «Это раньше, когда все медийное поле ограничивалось традиционными СМИ, достаточно было одной пресс-службы из нескольких человек, чтобы управлять всеми информационными процессами на краевом уровне. Сегодня же ситуация совсем другая, и так называемые “новые медиа” (интернет-СМИ, телеграм-каналы, соцсети) играют уже чуть ли не большую роль, чем традиционные. Одному человеку нереально одновременно заниматься оперативным управлением традиционными краевыми и муниципальными СМИ, работать с соцсетями и “телегами”, координировать работу пресс-служб всех органов власти и при этом идеологически разрабатывать и сопровождать имиджевое позиционирование первого лица региона. И это направление тоже нуждалось в усилении»,— поясняет Сергей Ильин.

Председатель Пермского краевого отделения Союза журналистов России Игорь Лобанов полагает, что Екатерина Набатова и Николай Иванов «продолжат работать в тандеме».

«При этом у Екатерины Набатовой появляются реальные рычаги, чтобы усилить коллаборацию ЦУР и информационного блока администрации губернатора, более тесно интегрировать традиционные и новые медиа на выполнение общих задач. Николай Иванов же освобождается от оперативной работы, для того чтобы проявить себя именно в том качестве, в котором он больше всего известен и в котором добился успехов ранее: как советник и аналитик, человек, который способен успешно разработать и реализовать самые разные специальные проекты»,— считает господин Лобанов.

«Екатерина Набатова и Николай Иванов глубоко прогружены в проблематику журналистской деятельности, хорошо представляют себе, в каких условиях работают сейчас местные СМИ, в чем нуждаются. Имеют адекватное представление о сильных и слабых сторонах нашей прессы, а главное — способны оказать ей реальную поддержку»,— добавил руководитель краевого союза журналистов.

Константин Кадочников, Вячеслав Суханов