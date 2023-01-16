Главы Пермского района и Кунгурского округа претендуют на должность руководителя совета глава муниципалитетов края

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На должность руководителя совета глав муниципальных образований Пермского края претендуют глава Пермского района Владимир Цветов и глава Кунгурского округа Вадим Лысанов. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на свои источники.

Вадим Лысанов, глава Кунгурского муниципального округа

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Занимающий в настоящее время этот пост глава Добрянки Константин Лызов переходит на работу в администрацию губернатора Пермского края, сообщил «Ъ-Прикамеь» сегодня. В должности заместителя руководителя он будет курировать департамент по взаимодействию с органами местного самоуправления.