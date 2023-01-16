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Главы Пермского района и Кунгурского округа претендуют на должность руководителя совета глава муниципалитетов края

Глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов

Глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На должность руководителя совета глав муниципальных образований Пермского края претендуют глава Пермского района Владимир Цветов и глава Кунгурского округа Вадим Лысанов. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на свои источники.

Вадим Лысанов, глава Кунгурского муниципального округа

Вадим Лысанов, глава Кунгурского муниципального округа

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Занимающий в настоящее время этот пост глава Добрянки Константин Лызов переходит на работу в администрацию губернатора Пермского края, сообщил «Ъ-Прикамеь» сегодня. В должности заместителя руководителя он будет курировать департамент по взаимодействию с органами местного самоуправления.

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