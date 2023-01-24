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Коммерсантъ FM
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Программирование за три моря

Российские разработчики усиливают присутствие в Индии

Российский IT-бизнес начал приобретать юрлица и создавать совместные предприятия с компаниями в Индии для выхода на локальный рынок госзаказа. Опыт участия в гостендерах зачастую описан в минимальных требованиях конкурсной документации в стране. Рост спроса на сопровождение в связи с ведением бизнеса в Индии подтверждают юристы. Они объясняют, что создание СП позволит сразу получить доступ к существующей сети клиентов и снять бюрократические барьеры, но серьезным барьером для работы в стране остается культурный аспект в виде кастовой системы, которая не ушла полностью в прошлое.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Российский разработчик систем распознавания лиц VisionLabs (принадлежит МТС) выкупил у структуры оператора НИС ГЛОНАСС их индийскую NIS Glonass Private Limited, которая была зарегистрирована в Мумбае в 2011 году. В Индии компания занималась системами мониторинга и управления городского транспорта. Сумма сделки не раскрывается. В МТС отказались от комментариев.

Реструктуризация необходима VisionLabs, чтобы претендовать на доступ к госконтрактам в стране, объяснили “Ъ” в компании: «Индийское правительство требует от компаний, претендующих на госконтракты, иметь опыт в их выполнении. Без этого компания не будет соответствовать требованиям конкурсной документации». По прогнозу гендиректора VisionLabs Дмитрия Маркова, ожидаемая выручка компании в 2023 году на индийском рынке составляет порядка $1 млн (около 68 млн руб.).

VisionLabs разрабатывает системы распознавания лиц на основе искусственного интеллекта. В 2021 году МТС выкупила 100% VisionLabs у основателя Александра Ханина (см. “Ъ” от 13 декабря 2021 года). По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2021 году составила 842 млн руб., чистый убыток — 114 млн руб.

Требования о том, чтобы участник гостендера проработал в Индии не менее десяти лет, периодически появляются в документации, хотя и не закреплены законодательно, объясняет собеседник “Ъ” на IT-рынке. В Индии все госконтракты распределяются только на конкурсах, добавил глава НП «Руссофт» Валентин Макаров: «Преимуществом будут пользоваться те, кто уже участвовал в конкурсах и кто имел успешные контакты с чиновниками, отвечающими за конкурсы».

Индия стала одним из крупнейших новых рынков для экспорта IT-решений из РФ после введения санкций в 2022 году, по оценке Центра стратегических разработок (см. “Ъ” от 6 сентября 2022 года). По оценке Gartner, общие затраты на IT в Индии за 2022 год выросли на 1,9% по сравнению с 2021 годом, до $109,6 млрд. Самым быстрорастущим сегментом стало ПО, прирост год к году составил 12,3%, до $12,6 млрд. Из российских IT-компаний там уже присутствуют, в частности, «Геоскан», «Квантовые коммуникации», «Скаут», ассоциация технологических компаний ИТЭРА и др. Но с 2022 года многие компании стали выходить в Индию «в режиме инкогнито, чтобы не попасть под санкции», объясняет источник “Ъ” в отрасли. Публично о выходе на индийский рынок в 2022 году заявил, например, облачный сервис «МойСклад», инвестиции составили $500 тыс.

Партнер адвокатского бюро А-ПРО Екатерина Макеева подтверждает, что рост интереса российских предпринимателей к индийскому рынку «хорошо заметен». Она добавляет, что Индия вызывает «интерес как место дислокации или ведения бизнеса у российских мигрантов, особенно в сфере IT».

Глава юридического департамента «Юстиком» Вероника Литвиненко уточняет, что выросло число запросов на юруслуги в связи с ведением бизнеса в Индии и с местными компаниями. «Чаще речь идет о создании совместных предприятий с участием индийского партнера»,— добавляет госпожа Макеева.

Рост спроса на консультации по ведению бизнеса в Индии подтверждает управляющий партнер ЭБР Александр Журавлев: «Многие компании из РФ для продвижения и продажи своих продуктов создают совместные предприятия с разными организационными формами и долями». При такой схеме, добавляет он, бизнес получает уже существующую сеть клиентов, схемы продвижения продукта и снятие бюрократических барьеров. Компании создают СП с местными фирмами, поскольку именно этот формат всячески поддерживается национальной программой Made in India, добавляет Валентин Макаров: «При этом цены в рамках M&A могут расти из-за риска вторичных санкций».

Индийский рынок до сих пор содержит большое количество барьеров для входа, он очень забюрократизирован, уточняет Александр Журавлев: «Кроме того, есть сложности как с точки зрения привлечения на работу экспатов, так и с точки зрения корпоративного управления. При этом накладывает отпечаток и культурный аспект в виде кастовой системы, которая не ушла полностью в прошлое». Госпожа Литвиненко тоже отмечает «достаточно высокий уровень коррупции в Индии» и связанное с этим ужесточение требований к участникам тендеров, «при этом условия для участия в индийских госзакупках отличаются в зависимости от штата».

Тимофей Корнев, Анна Занина, Юлия Тишина

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