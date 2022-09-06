Братья по окружию

В ближайшие годы отечественные софт и услуги для защиты IT-систем будут востребованы в 18 дружественных странах — от Китая до Казахстана и Узбекистана, ожидают в фонде «Центр стратегических разработок» (ЦСР). Но пока благоприятные условия для экспорта IT даже при дружественных дипломатических отношениях у России сохраняются лишь в Узбекистане, Казахстане, Пакистане, Белоруссии, Бангладеш и Египте, а препятствия лежат не в технологической, а политической плоскости, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с прогнозом экспортного потенциала российских решений в области кибербезопасности, который подготовил ЦСР (некоммерческая организация, разрабатывающая стратегии долгосрочного развития экономики РФ). По оценке ЦСР, 18 стран заинтересованы в покупке российских продуктов и услуг. Среди них, в частности, Китай, Бразилия, Индия, Турция, Саудовская Аравия и Израиль.

Но у 8 из 18 стран отмечаются высокие риски, как политические, так экономические. Так, в Бразилии рынок не насыщен, однако высока конкуренция с мировыми вендорами. В Китае и Вьетнаме российские IT-решения могут быть вытеснены локальными продуктами, а в Турции «высокие политические риски», пишет ЦСР. В перечне наиболее благоприятных стран для экспорта названы Узбекистан, Казахстан, Пакистан, Белоруссия, Бангладеш и Египет.

По прогнозу ЦСР, крупнейший рынок, который заинтересован в покупке российских решений для кибербезопасности,— Китай, к 2026 году весь этот рынок в стране достигнет $24,2 млрд. На последнем месте Кыргызстан, где объем продаж решений по кибербезопасности к 2026 году составит всего $9,8 млн. По оценке ЦСР, «60–70% мирового рынка приходится на средства защиты информации, 30–40% — на услуги». По данным Allied Market Research, приведенным в исследовании, к 2030 году мировой рынок достигнет объема $478,68 млрд.

Российский рынок кибербезопасности к 2026 году может вырасти с 186 млрд до 469 млрд руб. (до $7 млрд по курсу ЦБ на 5 сентября), прогнозировал ранее ЦСР (см. “Ъ” от 2 августа). Сейчас его крупнейшие (по выручке) участники — «Лаборатория Касперского» (13%), Positive Technologies (9%) и «ИнфоТеКС» (9%). После начала военных действий на Украине часть экспертов оценивала потери всей российской IT-отрасли на внешних рынках из-за санкций в 300 млрд руб., около 50% от прежнего объема экспорта (см. “Ъ” от 17 июня).

У каждого зарубежного рынка свои особенности, например вопросы регулирования в сфере кибербезопасности, подходы к защите персональных данных, конкурентная среда, отмечает директор по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского» Андрей Ефремов. «Чтобы успешно продавать продукты и сервисы на любом заметном рынке, требуются их локализация, создание системы технической и юридической поддержки»,— говорит он.

Россия сегодня — это «киберполигон» для всего мира, считают в Positive Technologies. «Наши средства защиты разрабатываются под давлением большого количества атак, и мы отрабатываем их в реальных условиях и в сжатые сроки»,— отмечают там. Россия может предложить свои решения в качестве «третьего мнения» и гарантии того, что безопасность информационных ресурсов не будет зависеть от одного производителя, «интересантами могут быть Турция, Саудовская Аравия и Индонезия», добавляют в Positive Technologies.

Важно уйти от продажи отдельных лицензий в сторону платформенного подхода, считает председатель совета директоров SearchInform Лев Матвеев. «Нужны вывод комплексных решений на иностранные рынки, открытие центров ИБ-аутсорсинга, обучение специалистов на местах, а также расширение полномочий послов и их работы с цифровыми атташе, ориентированными на продвижение российских IT-продуктов»,— говорит он. Пока этот метод развит очень слабо, и нет единого подхода к укреплению экспорта, считает эксперт, «нужно принять "дорожную карту" и сделать экспорт IT приоритетом на уровне нацпрограмм». Но горизонт окупаемости подобных мероприятий — не менее трех-четырех лет, предупреждает Лев Матвеев.

Основные препятствия экспорта решений для кибербезопасности в ближайшее время будут лежать в политической плоскости, говорит консультант ПИР-Центра Олег Шакиров. Из-за военных действий на Украине и противостояния с Западом российским компаниям тяжелее вести бизнес за рубежом, «сейчас зарубежным контрагентам проще не рисковать и выбрать нероссийского вендора», отмечает он. Также по действиям ряда компаний с российскими корнями видно, что они хотят репутационно отдалиться от России, добавляет господин Шакиров. Это не значит, уточняет он, что зарубежные рынки закрыты, экспертиза российских компаний по-прежнему конкурентоспособна, но «теперь им нужно прилагать дополнительные усилия и мириться с неопределенностью в виде возможных новых ограничений».

Татьяна Исакова