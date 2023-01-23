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Коммерсантъ FM
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Нефтебазу потеряли в «матрешке»

Запутанная схема приобретения терминала позволила похитить его акции

Преображенский суд Москвы приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима бизнесмена Андрея Гуськова. Это в два с лишним раза меньше срока, запрошенного в прениях гособвинителем. Суд признал доказанной вину Андрея Гуськова в хищении акций крупнейшего в Крыму комплекса по перевалке и хранению нефтепродуктов «Морской нефтяной терминал» (МНТ), а также удовлетворил в полном объеме гражданский иск к осужденному на сумму 120,3 млн руб. Защита бизнесмена считает вынесенный ему приговор несправедливым и намерена его обжаловать.

Андрей Гуськов в Преображенском районном суде

Андрей Гуськов в Преображенском районном суде

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Андрей Гуськов в Преображенском районном суде

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Суд рассматривал материалы дела о хищении акций крымской нефтебазы с июля прошлого года, при этом заседания проходили в закрытом режиме. В соответствии с недавно внесенными в УПК РФ поправками суд огласил лишь резолютивную часть приговора Андрею Гуськову. Согласно решению Преображенского суда, бизнесмен признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима. Напомним, гособвинитель в прениях просил приговорить Андрея Гуськова к восьми с половиной годам колонии. Помимо этого, суд удовлетворил гражданский иск, поданный потерпевшей стороной, на всю сумму ущерба — 120,3 млн руб. (сначала в деле фигурировал ущерб в размере более 650 млн руб.).

Расследованием обстоятельств хищения акций «Морского нефтяного терминала», как ранее уже сообщал «Ъ», с апреля 2021 года занималось второе управление ГСУ СКР по Москве — управление, которое специализируется на преступлениях, совершенных в отношении органов госвласти и в сфере экономики.

Потерпевшим по делу был признан владелец МНТ Виктор Круглов. Это не первый его нефтяной проект. Господин Круглов является гендиректором ООО «Нефтепродуктсервис» — крупной нефтебазы в Подмосковье, принадлежащей известному адвокату Виктору Хмарину.

Помимо этого, господин Круглов — совладелец трех фирм, связанных с переработкой нефтепродуктов: «Газнефтесервиса», «Балтийского метанола» и Балтийской газохимической компании.

Андрей Гуськов был привлечен господином Кругловым к сделке по приобретению крупнейшего крымского нефтяного терминала (на МНТ может храниться до 250 тыс. т топлива, а его мощности позволяют переваливать до 10 млн т нефти в год) в качестве консультанта в 2017-м. Переговоры проходили, как следует из материалов дела, в офисе адвокатской конторы господина Хмарина, давнего делового партнера господина Круглова, на улице Вавилова. Андрей Гуськов до этого занимал пост замгендиректора санкт-петербургского Северо-Западного пароходства, возглавлял совет директоров компании СОТИ, а в последнее время числился главой совета директоров Союза комплексного проектирования и землеустройства сельских территорий, а также председателем Российского переселенческого движения «Человек. Земля. Россия».

Планируя приобретение МНТ, господин Круглов, говорится в деле, намеревался скрыть свое владение этим крымским активом из-за опасений попасть под международные санкции.

А консультант Гуськов, в свою очередь, заверял нанимателя, что сможет решить эту проблему, поскольку имеет большой опыт в таких вопросах и обширные «познания в экономике и юриспруденции». Консультант гарантировал, что выстроенная им бизнес-схема позволит приобрести МНТ, не засветив реального покупателя, а затем управлять терминалом, сделав публичными фигурами нанятых менеджеров.

Обвиняемому в мошенничестве с акциями терминала Андрею Гуськову запросили 8,5 года колонии

Предложенная консультантом схема была утверждена, и на ее реализацию Андрей Гуськов получил 25 млн руб. На эти деньги был создан закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд (ЗПИКФ) «Долина», который принадлежал напрямую господину Круглову, а также управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент». Консультант при этом пояснял, что законодательство разрешает не публиковать сведения о владельцах и пайщиках ЗПИКФ в общедоступных базах.

Чтобы надежнее спрятать конечного бенефициара актива, по предложению Андрея Гуськова была создана так называемая матрешка: «Долина» через свою управляющую компанию приобрела вначале торговый дом «Форум», а затем уже тот купил 99,7% акций АО «Фирма "Гунас"».

Акционерное общество и приобрело в декабре 2019 года 100% акций терминала за 651,2 млн руб.

Однако, как следует из материалов дела, такая запутанная схема приобретения МНТ и владения комплексом на самом деле была необходима Андрею Гуськову для хищения нефтебазы. 11 февраля 2021 года он втайне от своего работодателя изготовил «заведомо ложный» договор купли-продажи акций МНТ, согласно которому акции передавались от АО «Гунас» одноименному ООО, учредителем которого являлась мать консультанта. Сделка была успешно завершена и зарегистрирована в ФНС. Об этом господин Круглов узнал случайно, после чего и обратился в правоохранительные органы.

Андрей Гуськов вины не признал, а его защита намерена обжаловать приговор.

Владислав Трифонов

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