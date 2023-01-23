Добровольцам из Башкирии каждые полгода будут выплачивать по 200 тыс. рублей

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки военнослужащих добровольческих батальонов имени Шаймуратова, Доставалова и Юлаева. Об этом он сообщил на оперативном совещании в правительстве. За каждые полгода, проведенные в зоне специальной военной операции, военнослужащим из бюджета республики будут выплачивать по 200 тыс. руб.

«Если наш доброволец 180 дней отслужил на передовой в режиме специальной военной операции, республика — 200 тысяч рублей. Отслужил еще 180 (дней – «Ъ-Уфа»), республика – 200 тысяч», — заявил Радий Хабиров.

По его словам, эти выплаты получат «довольно большое количество ребят».

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте