ВТБ сообщил о сокращении до исторического минимума доли валютных вкладов в 2022 году

Доля валютных вкладов на российском рынке в 2022 году сократилась вдвое и составила менее 10%, сообщает пресс-служба ВТБ. При этом доля депозитов в иностранной валюте в портфеле массового сегмента снизилась до 3%, что стало минимальным показателем в истории развития валютных депозитов.

В пресс-службе ВТБ отметили, что сокращение валютных вкладов в российских банках произошло на фоне санкционных ограничений и резкого изменения ставок по депозитам. Тем не менее в прошлом году россияне стали рассматривать для диверсификации активов новые инструменты и активно оформляли депозиты в юанях.

Как уточнила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова, клиенты российских банков приобретали доллары, евро и некоторые мягкие валюты в основном для текущих расходов во время зарубежных поездок. По данным на начало 2022 года, доля рублей в портфеле розничного клиента составляла 93%, а к концу года выросла до 97%.

В 2023 года эксперты ВТБ прогнозируют дальнейшую «дедолларизацию» сберегательных портфелей населения, в первую очередь за счет состоятельных клиентов, которые продолжат увеличивать долю альтернативных долларам и евро валют в своем кошельке.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на материалы Центробанка сообщали, что значимого сокращения валютных сбережений на фоне санкций, введенных против российского финансового сектора, не зафиксировано. К 1 декабря депозиты россиян в иностранной валюте составляли 8,4 трлн руб., или 21% от всех вкладов населения. При этом 3,5 трлн руб. хранилось в российских банках.

О сбережениях россиян — в публикации «Ъ» «Накопления "токсичной" валюты сыграли населению на руку».

Милена Костерева