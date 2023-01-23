«Ванкувер» поставил на российскую защиту

Проблемы, которые переживает в нынешнем сезоне «Ванкувер Кэнакс», позволили вернуться к работе в НХЛ одному из немногих российских тренеров в истории лиги Сергею Гончару. Он вошел в новый тренерский штаб клуба, уволившего прежнего наставника Брюса Будро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В «Ванкувере» перед Сергеем Гончаром стоит сложная задача: ему нужно укрепить оборону команды, которая является одной из худших в НХЛ по количеству пропущенных шайб

Фото: Elsa / Getty Images В «Ванкувере» перед Сергеем Гончаром стоит сложная задача: ему нужно укрепить оборону команды, которая является одной из худших в НХЛ по количеству пропущенных шайб

Фото: Elsa / Getty Images

Клуб НХЛ «Ванкувер Кэнакс» объявил об увольнении главного тренера Брюса Будро. Причиной расставания с Будро, возглавлявшего «Ванкувер» чуть больше года, стали плохие результаты клуба в регулярном чемпионате. В настоящий момент «Ванкувер», одержав 18 побед в 46 матчах, находится лишь на шестом месте в Тихоокеанском дивизионе и уже очень далеко от зоны play-off. Новым наставником команды стал Рик Токкет, а его ассистентом наряду c Адамом Футом назначен россиянин Сергей Гончар. И это очень примечательное событие.

Дело в том, что для НХЛ, в которой всегда очень много российских игроков (в текущем сезоне их в регулярном первенстве сыграло уже более полусотни), российский тренер — большая редкость.

Статус тренера главного еще не доставался никому из них, а в клубные тренерские бригады, занимая различные по функционалу и важности должности, входили лишь семеро. Это Владислав Третьяк, Зинэтула Билялетдинов, Василий Тихонов, Вячеслав Фетисов, Евгений Набоков, с лета прошлого года работающий в «Нью-Джерси Девилс» Сергей Брылин, а также тот же Сергей Гончар.

Гончар, знаменитый в прошлом игрок обороны, который выступал в НХЛ с перерывами с 1994 по 2015 год, отличавшийся высокой результативностью (811 очков в 1301 игре регулярных чемпионатов, 90 в 141 встрече play-off), пять раз принимавший участие в Матчах всех звезд, а 14 лет назад завоевавший с «Питсбург Пингвинс» Кубок Стэнли, уже имеет довольно богатый тренерский опыт в Северной Америке. Эту часть карьеры он начал, по сути, сразу после завершения части игровой. В 2015 году «Питсбург» доверил Гончару роль тренера по развитию защитников, а вскоре пережил очередной яркий взлет. Два сезона подряд — в 2016 и 2017 годах — клуб выигрывал Кубок Стэнли, что по меркам этого века является экстраординарным достижением.

После второго успеха Гончара повысили до одного из ключевых ассистентов главного тренера. А ушел он из «Питсбурга» после окончания срока действия контракта летом 2020 года на фоне клубной осечки. Команда Гончара не смогла преодолеть так называемый квалификационный раунд play-off, введенный из-за смены формата розыгрыша в связи с пандемией коронавируса.

После этого Сергей Гончар ненадолго вернулся в Россию. Он был членом тренерского штаба Алексея Жамнова в сборной страны во время подготовки к состоявшейся в феврале 2022 года Олимпиаде в Пекине и на самой Олимпиаде. На пекинских Играх, в которых не приняли участия хоккеисты НХЛ, российская команда добыла серебро, уступив в финале финнам.

В «Ванкувере» Сергей Гончар, как когда-то в «Питсбурге», будет отвечать за защиту. И это крайне ответственный участок, учитывая ситуацию.

У «Ванкувера» достаточно мощное нападение, в том числе благодаря российским игрокам. В клубе три форварда из России. Но если Василий Подколзин не имеет твердого места в основе, то Илья Михеев и Андрей Кузьменко — в списке ведущих нападающих. А новичок НХЛ Кузьменко на данный момент — пятый бомбардир команды с 41 баллом за результативность. При этом с обороной у нее колоссальные проблемы. По числу пропущенных голов — 183 — «Ванкувер» располагается на третьей с конца позиции в лиге. Больше только у «Анахайм Дакс» и «Сан-Хосе Шаркс».

Алексей Доспехов