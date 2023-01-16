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Король клуба «за 30»

Александр Овечкин установил очередное достижение

Александр Овечкин, забросив шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфия Флайерс», установил очередное статистическое достижение. Он стал совладельцем рекорда по количеству сезонов с как минимум 30 забитыми голами. Шикарная игра Овечкина, однако, не слишком хорошо коррелирует с результатами его клуба «Вашингтон Кэпиталс», который пока в гонке за путевкой в play-off не может чувствовать себя уверенно.

У Александра Овечкина (на фото) сезонов с как минимум тремя десятками голов в активе теперь 17. Столько же — лишь у игравшего в 1980–1990-е Майка Гартнера

У Александра Овечкина (на фото) сезонов с как минимум тремя десятками голов в активе теперь 17. Столько же — лишь у игравшего в 1980–1990-е Майка Гартнера

Фото: Nick Wass / AP

У Александра Овечкина (на фото) сезонов с как минимум тремя десятками голов в активе теперь 17. Столько же — лишь у игравшего в 1980–1990-е Майка Гартнера

Фото: Nick Wass / AP

Очередной матч регулярного чемпионата НХЛ сложился неудачно для «Вашингтона». На своей площадке он уступил — 1:3 — посредственно выглядящей в нынешнем сезоне «Филадельфии». Но все равно именно вашингтонский хоккеист после игры оказался в центре внимания.

Единственным, кому удалось отличиться в составе хозяев, оказался Александр Овечкин. Для выдающегося российского форварда шайба была 810-й в карьере в регулярных чемпионатах вообще (до занимающего верхнюю строчку в снайперской классификации всех времен Уэйна Гретцки осталось 84) и 30-й в регулярном первенстве текущем. И это означало, что Овечкин установил бог знает какое по счету статистическое достижение, став совладельцем довольно заметного рекорда. Рубеж в 30 голов в регулярке — это такая отметка, которую, как считается, обязан достичь хороший снайпер. Так вот, у Александра Овечкина сезонов с как минимум тремя десятками голов в активе теперь 17. То есть это все его североамериканские сезоны, кроме одного — позапрошлого. В нем у Овечкина было 24 гола. Но тогда регулярный чемпионат был существенно сокращен из-за пандемии коронавируса. Столько же таких сезонов лишь у игравшего в 1980–1990-е годы (и тоже в том числе за «Вашингтон») Майка Гартнера. Так что они с Овечкиным — совладельцы рекорда.

Впрочем, ближе к финишу чемпионата Александр Овечкин, скорее всего, станет единоличным обладателем другого, еще более яркого рекорда из той же категории. В НХЛ существует и своего рода гроссмейстерская снайперская отметка — 50 шайб. В данный момент есть три хоккеиста, которые добирались до нее аж девять раз. Это Овечкин, а также легенды прошлого — Уэйн Гретцки и Майк Босси. Но сомнений в том, что весной россиянин их превзойдет, мало.

Александр Овечкин в этом регулярном чемпионате в 37 атакует чужие ворота так же эффективно, как в молодости. На свои 30 голов он потратил 45 матчей. Если он будет выдерживать график, то забросит к исходу регулярки 54 шайбы. А может, даже больше, учитывая, что на стыке декабря и января россиянин уж очень «горяч» — десять голов в десяти играх. Можно даже предположить, что Овечкин поборется за чрезвычайно высокое место в снайперской гонке. Он делит в ней четвертую позицию с Бо Хорватом из «Ванкувер Кэнакс», но никто из конкурентов, за исключением Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерс» (37 голов), далеко не оторвался.

Другое дело, что с персональными результатами Александра Овечкина результаты его клуба коррелируют скверно. «Вашингтон» выступает все еще крайне неровно и не может чувствовать себя спокойно. Он четвертый в своем дивизионе Метрополитен и седьмой в сводной таблице Восточной конференции. Это «зона play-off», но, по существу, ее нижняя граница. Срыв — и с кубковыми мечтами придется прощаться досрочно.

Алексей Доспехов

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