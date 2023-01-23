Лавров: Россия и ЮАР работают над механизмами торговли, не зависящими от причуд Запада

Россия и Южно-Африканская Республика (ЮАР) работают над созданием механизмов торговли, которые не будут зависеть от «причуд и произвола» Запада. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.

«Мы уже активно работаем над тем, чтобы создавать новые механизмы, новые инструменты, которые не будут зависеть от причуд и произвола наших западных коллег»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что это «реально», и работа по этой линии ведется — с партнерами, «которые хотят по-честному сотрудничать и не хотят быть жертвами недобросовестной конкуренции».

По словам российского министра, Россия разделяет приоритеты председательства ЮАР в БРИКС и будет активно содействовать реализации планов.

Также глава МИД РФ проинформировал своего южноафриканского коллегу о ходе военной операции на Украине. Он заявил, что Россия ценит «самостоятельную, взвешенную, сбалансированную позицию по этим вопросам, которую занимают ее южноафриканские друзья».

Сергей Лавров напомнил о предстоящих учениях в формате РФ—КНР—ЮАР, которые пройдут у побережья Южной Африки с 17 по 26 февраля. Он заявил, что не понимает, почему они могут вызывать «смешанную реакцию» у мирового сообщества, в частности у США.

Дарья Эрозбек