Японские страховщики будут взимать на 80% больше с газовозов в российских водах

Японские страховые компании с 25 января повысят страховые взносы для судов, перевозящие сжиженный природный газ (СПГ) в российских территориальных водах — примерно на 80%. Об этом сообщило издание Nikkei.

Этот шаг является ответом на действия зарубежных перестраховщиков, которые берут на себя часть страховых выплат, увеличивая свои перестраховочные премии на фоне повышенных геополитических рисков из-за вооруженного конфликта на Украине. Судоходные компании, вероятно, перейдут на более высокие транспортные расходы, что окажет давление на цены на природный газ, пишет Nikkei.

Таким образом, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, Sompo Japan Insurance и Mitsui Sumitomo Insurance Co могут повысить стоимость страхового покрытия судов до более чем 20 млн иен (около $155 тыс.) с нынешних 12 млн иен.

Ранее крупнейшие японские страховые компании решили продолжить страхование судов от военного ущерба в водах России минимум до марта 2023 года.

Дарья Эрозбек