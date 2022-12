Японские компании продолжат страхование судов в водах РФ от военного ущерба до марта

Крупнейшие японские страховые компании решили продолжить страхование судов от военного ущерба в водах России минимум до марта 2023 года, сообщили источники NHK. Японские СМИ ранее сообщали, что компании не будут предоставлять услугу с начала года, что может привести к проблемам с поставками СПГ с проекта «Сахалин-2».

Несмотря на продолжение предоставления услуг, сумма страхового возмещения в 2023 году снизится. Как отмечает NHK, неясно продолжится ли страхование после марта.

С начала года от страхования планировали отказаться Tokio Marine&Nichido Fire Insurance Co, Sompo Japan Insurance Co и Mitsui Sumitomo Insurance Co, компании рассылали соответствующие письма клиентам. Утверждалось, что это связано с отказом зарубежных фирм заключать соглашения перестрахования.

«Сахалин-2» обеспечивает около 9% потребления Японией СПГ. Японские компании по рекомендациям правительства не стали выходить из проекта, как это сделала американская ExxonMobil. По итогам августа, поставки СПГ из РФ в Японию выросли на 211%.

Леонид Уварчев