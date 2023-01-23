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Коммерсантъ FM
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Володин призвал иранский парламент к расширению сотрудничества

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что развитие парламентских отношений между Россией и Ираном важно для преодоления общих вызовов. Он отметил необходимость углубления взаимодействия между парламентами двух стран. Господин Володин также анонсировал скорое завершение работы над базовым межгосударственным договором и несколькими профильными соглашениями.

«Общие проблемы, общее санкционное давление, общие вызовы — сплачивают. Поэтому нам правильно было бы обсудить волнующие вопросы и постараться, используя парламентские форматы, сделать все для того, чтобы мы с вами еще теснее взаимодействовали»,— сказал Вячеслав Володин на заседании Комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Собранием Исламского Совета (парламента.— «Ъ») Ирана в Тегеране.

Вячеслав Володин добавил, что скоро будет завершена работа над разработкой нового базового межгосударственного договора России и Ирана, а также профильными соглашениями. По его словам, они затронут торговлю, транспорт, логистику, энергетику, сельское хозяйство, банковское, инвестиционное и таможенное регулирование. По его словам, страны также в скором времени собираются заключить постоянное платформенное соглашение о зоне свободной торговли, а также закончить работу по совместному использованию платежных систем «Мир» и «Шетаб».

В свою очередь председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран и Россия находятся на важном этапе развития отношений. «Мы находимся на важном этапе развития двусторонних отношений, решения национальных и региональных вопросов, и время является здесь самым важным фактором. Мы должны смотреть в будущее и выполнить как можно скорее подписанное ранее соглашение о стратегическом партнерстве»,— сказал он (цитата по ТАСС).

На прошлой неделе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан сообщил, что страна не будет признавать присоединение к России Крыма, Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Он назвал отношения между Москвой и Ираном прекрасными, но пояснил, что Иран признает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Олеся Павленко

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