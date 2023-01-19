Иран не станет признавать новые регионы частью России

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не признает вхождения в состав России Крыма, Луганской и Донецкой народных республик, Херсонский и Запорожских областей. По его словам, несмотря на «прекрасные отношения» с Москвой, Иран признает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хосейн Амир Абдоллахиан

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Хосейн Амир Абдоллахиан

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Потому что мы настаиваем на своем последовательном принципе во внешней политике: когда мы говорим, что конфликт на Украине — это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип, на который полагаемся»,— сказал глава иранского МИДа в интервью TVT World, опубликованном на YouTube-канале.

Крым вошел в состав России по итогу референдума 2014 года. По результатам голосования, за присоединение Крыма в состав РФ проголосовало 96,77% избирателей. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области были включены в состав России 30 сентября 2022 года также по итогам референдумов.

Западные страны не признали эти территории российскими. Официально признали Крым российским Венесуэла, Никарагуа, Сирия, Афганистан, Северная Корея и Куба. Независимость ДНР и ЛНР признана Сирией, КНДР, Абхазией и Южной Осетией.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян