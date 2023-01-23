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Общественный транспорт Арзамаса подключат к навигационной системе в феврале

В навигационной системе с февраля начнет отображаться общественный транспорт Арзамаса, сообщили в Центре развития транспортной системы Нижегородской области.

Сейчас в навигационной системе отображаются маршруты транспорта в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Кстове и других городах агломерации.

Новую транспортную схему начали тестировать в нижегородской агломерации летом 2022 года. В декабре жители создали петицию за отмену нововведений, ее подписали около 5,7 тыс. пользователей портала Change.org. В Центре развития транспортной системы в ответ на претензии сообщили, что будут дорабатывать схему с учетом мнения нижегородцев. Задержки в расписании там объяснили нехваткой водителей.

Анастасия Еремина

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