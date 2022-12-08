Более 3 тысяч нижегородцев подписали петицию за отмету транспортной реформы

Нижегородцы подписывают онлайн-петицию за отмену транспортной реформы, которую тестируют с конца августа 2022 года. Активистов не устраивают большие интервалы движения автобусов и изменение ряда маршрутов. За два дня собрано 3,2 тыс. подписей на платформе Change.org.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

После появления петиции директор Центра развития транспортных систем Артем Бафанов записал видеообращение, в котором прокомментировал работу общественного транспорта. По его словам, маршрутная сеть до конца года работает в тестовом режиме, итоги подведут в январе с учетом обращений жителей. Оставить предложения и замечания можно в колл-центре по телефону: 422-28-25 (с 6:00 до 22:00 ежедневно).

«Окончательное решение об утверждении маршрутной сети будет приниматься в 2023 году. Основные претензии жителей – увеличенные интервалы движения автобусов и нарушение расписания, а не сама маршрутная сеть или изменения маршрутов. Нарушение расписания связано в первую очередь с нехваткой водителей, дефицит составляет около 45%»,– сказал Артем Бафанов. По его словам, чтобы привлечь на работу новых сотрудников, в декабре зарплаты водителей «Нижегородпассажиравтотранса» увеличат на 30%, она составит от 65 тыс. руб. Иногородним сотрудникам предоставят общежития в пансионате «Зеленый город».

В комментариях к записи нижегородцы продолжили жаловаться на долгое ожидание автобусов и неудобные маршруты.

Анастасия Еремина