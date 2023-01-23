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Виновный в пожаре житель Ижевска предстанет перед судом за гибель ребенка и двух взрослых

В столице Удмуртии перед судом предстанет 35-летний местный житель, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности трем людям и в уничтожении чужого имущества (ч. 3 ст. 109 УК РФ, ст. 168 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Трагедия произошла в мае 2022 года. По версии следствия, нетрезвый мужчина уснул с непотушенной сигаретой, в результате чего в квартире произошел пожар. Проснувшийся ижевчанин выбежал на улицу, оставив входную дверь незапертой.

В результате огонь распространился еще на 14 квартир дома. От угарного газа погибли трое человек, которые не смогли выбраться из горящего дома. В числе погибших также оказался ребенок. Собственникам квартир причинен материальный ущерб на сумму более 7 млн руб.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

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