Не откладывай на завтра

Прокрастинация — это намеренное откладывание запланированных дел, несмотря на понимание, что задержка ни к чему хорошему не приведет. Виновата во всем неспособность к самодисциплине, связанная с такими личностными характеристиками, как импульсивность, рассеянность, пониженная сознательность. Считается, что прокрастинация — бич молодых. По оценкам ученых, в состоянии постоянной и непреодолимой прокрастинации пребывает не меньше половины университетских студентов, которые не могут заставить себя сесть за подготовку к экзаменам или за написание реферата. Дело в том, что студенты пользуются большой свободой действий, что требует от них высокой самоорганизации и самодисциплины. Не все могут этим похвастать. Так возникает прокрастинация.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

У некоторых студентов она случается лишь время от времени и связана с определенными заданиями, другие испытывают это состояние постоянно, что плохо влияет на академические показатели и здоровье. На Западе проведено уже много исследований, выявляющих связь этого явления с психологическими проблемами, такими как депрессия, тревожность и стресс, а также гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, прокрастинация ведет к одиночеству, снижению удовлетворенности жизнью, нездоровым привычкам.

И вот новое исследование. Ученые поставили перед собой задачу оценить связь между прокрастинацией и ее последствиями для здоровья. На входе было 3525 участников, к концу подошли 2587. Рекрутировали их из восьми шведских университетов. 63% составили женщины, средний возраст был 24,8 года. Наблюдение продолжалось девять месяцев (именно столько длится учебный год), последствия оценивали по 16 параметрам: психическое здоровье (депрессия, тревожность и стресс), боль, ограничивающая движение (шея и верхняя часть спины, поясница, верхние и нижние конечности), нездоровый образ жизни (плохое качество сна, отсутствие физической активности, курение, употребление запрещенных веществ, злоупотребление алкоголем, отказ от завтрака), социально-психологические проблемы (одиночество и экономические трудности), общее состояние здоровья.

Выяснилось, что более высокая степень прокрастинации способствует более высокому уровню депрессии, тревожности и стресса, вызывает боль в верхних конечностях, понижает качество сна, препятствует физической активности, а также ведет к одиночеству и экономическим трудностям. Зато с вредными привычками она никак не связана, не заставляет отказываться от завтрака, да и на общие показатели здоровья никак не влияет. При этом ученые подчеркивают, что связь между прокрастинацией и последствиями для здоровья весьма незначительна. Возможно, девять месяцев — недостаточный срок, чтобы откладывание дел на завтра существенно подорвало здоровье студентов, и нужно больше времени для наблюдений, поскольку негативные явления накапливаются со временем, однако вред для здоровья все же есть и это надо учитывать. Поэтому, считают исследователи, с прокрастинацией надо как-то бороться. И пусть это не принесет существенного улучшения в медицинских показателях, зато набор таких показателей точно изменит.

Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале JAMA.

Елена Туева