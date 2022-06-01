Тим Цзю замахнулся на отцовский статус

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Тим Цзю — выступающий за Австралию сын легендарного российского боксера Константина Цзю — оказался близок к тому, чтобы повторить достижение своего отца и стать абсолютным чемпионом мира. Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала бой еще не терпевшего поражений в карьере Цзю-младшего против владельца своего чемпионского титула в первом среднем весе (до 69,9 кг) Джермелла Чарло. Американцу Чарло, одной из ярчайших звезд современного профессионального бокса, принадлежат также три остальных звания — Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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Фото: Adam Bettcher / Getty Images Тим Цзю

Фото: Adam Bettcher / Getty Images

Всемирная боксерская организация опубликовала решение своего комитета, занимающегося распределением чемпионских титулов. Из него следует, что WBO обязала американца Джермелла Чарло защищать титул в первом среднем весе в бою против боксера, имеющего статус обязательного претендента. Им является представляющий Австралию Тим Цзю. Сторонам дан срок до 20 июня, чтобы согласовать условия поединка. Если договоренности достичь не удастся, WBO прибегнет к стандартной в таких случаях процедуре, назначив торги за право организации матча. Уже известна предварительная дата его проведения — 28 августа.

А еще понятно, что он превратится в чрезвычайно заметное для бокса событие. Дело в том, что Джермеллу Чарло принадлежат и три остальных чемпионских пояса в категории — Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской ассоциации, которые также наверняка будут стоять на кону. Таким образом, речь идет о бое колоссальной ценности — за титул не просто чемпиона мира, а чемпиона абсолютного. Кроме Чарло такой ранг сейчас есть только у знаменитого мексиканца Сауля Альвареса в суперсреднем весе (до 76,2 кг), а завоевать его получил шанс боксер, имеющий непосредственное отношение к России.

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Фото: Jayne Kamin-Oncea / Getty Images Джермелла Чарло

Фото: Jayne Kamin-Oncea / Getty Images

Тим Цзю, чье полное имя на самом деле Тимофей,— это сын, возможно, самого выдающегося российского боксера-профессионала в истории Константина Цзю. Цзю-старший, выступая за СССР, сделал прекрасную любительскую карьеру, а одновременно с распадом страны переехал в Австралию, чтобы делать карьеру профессиональную. Он довольно долго доминировал в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), победив целый ряд элитных соперников. Наиболее громкой среди этих побед была, пожалуй, та, которую Цзю в 2001 году одержал, жестоко нокаутировав во втором раунде Заба Джуду, молодую надежду американского бокса, считавшегося в тот момент грандиозным талантом с шикарными перспективами. Она позволила россиянину стать первым отечественным абсолютным чемпионом мира. Правда, в начале века это было сделать чуть проще, чем сейчас. Дело в том, что WBO тогда еще не набрала достаточного авторитета, чтобы котироваться как ровня трем другим структурам — WBC и WBA, чьи пояса были до матча у Цзю, и IBF, звание которой он отнял у Джуды.

Тимофей Цзю приблизился вплотную к тому, чтобы повторить достижение отца, в 27 лет, накопив отличный послужной список. У него 21 выигрыш в 21 поединке.

Он брал верх над чрезвычайно сильными и опытными бойцами — такими, как Джефф Хорн, Такэси Иноуэ или Террелл Гауша, которого Цзю одолел в своем предыдущем поединке, состоявшемся в марте. Но все же в этом перечне нет никого, сопоставимого по уровню с Джермеллом Чарло.

В число пользующихся огромной популярностью ярчайших суперзвезд современного бокса американец, у которого в долгой, начавшейся еще в 2007 году, профессиональной карьере есть одна осечка — поражение четырехлетней давности от Тони Харрисона (затем он взял у него реванш), попал еще на излете прошлого десятилетия. А объединение им всех значимых титулов — история более свежая. Оно случилось в противостоянии с известным аргентинцем Брайаном Кастаньо, состоявшем из двух боев. В первом, в 2021 году, была зафиксирована ничья, которая многим экспертам показалась спорной из-за слишком крупного счета в пользу Чарло на одной из судейских карт. Но две c небольшим недели назад в повторном поединке он убедительно доказал превосходство над Кастаньо. Матч был остановлен в десятом раунде, после того как Чарло дважды отправил фактически утратившего способность сопротивляться оппонента в нокдаун.

Практически во всех авторитетных классификациях лучших бойцов Джермелл Чарло в первом среднем весе занимает верхнюю строчку. А некоторые ресурсы ставят его высоко в рейтингах и сильнейших бойцов вне зависимости от весовой категории. Скажем, в таком рейтинге у BoxRec он находится на 17-й позиции.

Алексей Доспехов