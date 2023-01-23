Школу в Иглинском районе построят за 1 млрд рублей

Управление капитального строительства Башкирии по итогам конкурса заключило контракт на строительство школы на 1225 мест в микрорайоне Звездный Иглинского района с ООО «Бургеоинжиниринг», сообщается на сайте госзакупок. Контракт заключен на 8 тыс. дешевле начальной цены — за 1,04 млрд руб. Еще три участника конкурса, не названные в протоколе, были готовы исполнить его за 1,03 млрд руб. —1,04 млрд руб.

До ноября 2024 года подрядчик должен провести строительно-монтажные, пусконаладочные работы, поставить оборудование, благоустроить территорию.

ООО «БурГеоИнжиниринг» зарегистрировано в октябре 2012 года. Компания занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Выручка в 2021 году составила 453,9 млн руб., чистая прибыль — 3,4 млн руб. Владельцем является Ильяс Исламов.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте