«Метафракс» стал вторым крупнейшим экспортером метанола по итогам 2022 года

Холдинг «Метафракс Групп» по итогам 2022 года занял второе место по объему экспорта метанола. По данным «Ъ», в прошлом году компания продала за границу около 470 тыс. тонн этой продукции. Крупнейшим экспортером метанола стал тульский «Щекиноазот», реализовавший на зарубежных рынках почти 1,1 млн тонн. Общий объем экспорта метанола из РФ в 2022 году составил 2,1 млн тонн, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 14%, несмотря на западные санкции. При этом нарастить объем его экспорта из российских производителей этого вещества удалось только «Метафраксу» и «Щекиноазоту».

Предприятия группы «Метафракс», помимо метанола, выпускают формалин, пентаэритрит, уротропин, карбамидо-формальдегидный концентрат (КФК), синтетические смолы, формиат натрия и другую продукцию. Головное предприятие химического дивизиона холдинга — АО «Метафракс Кемикалс» — находится в городе Губахе Пермского края. В структуру группы входят также компания «Метадинеа» с производственными площадками в Прикамье, Московской области и городе Кремс (Австрия), индустриальный парк «Карболит» в Московской области, трейдинговые компании «Метафракс Трейдинг Россия» (Пермь), Метафракс «Трейдинг Интернешнл» (Лугано, Швейцария) и SamyangMeta (Сеул, Южная Корея).