Новый глава краевого минстроя вышел на работу

Новый министр строительства Пермского края Артем Габдрахманов с сегодняшнего дня приступил к работе. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На этом посту господин Габдрахманов сменил Андрея Колмогорова, ушедшего в отставку 20 января 2023 года.

Артем Габдрахманов до конца 2021 года руководил ГКУ «Институт регионального и городского планирования», пока в результате конкурсного отбора его не выбрали главным архитектором Пермского края. Господин Габдрахманов получил также должность замминистра регионального минимущества.