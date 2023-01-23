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обновлено 11:26

Новый глава краевого минстроя вышел на работу

Новый министр строительства Пермского края Артем Габдрахманов с сегодняшнего дня приступил к работе. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора края.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На этом посту господин Габдрахманов сменил Андрея Колмогорова, ушедшего в отставку 20 января 2023 года.

Артем Габдрахманов до конца 2021 года руководил ГКУ «Институт регионального и городского планирования», пока в результате конкурсного отбора его не выбрали главным архитектором Пермского края. Господин Габдрахманов получил также должность замминистра регионального минимущества.

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