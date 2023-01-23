В Тольятти финансовая пирамида заработала на пайщиках 122 млн рублей

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу об организации деятельности по привлечению денег (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ) и присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении жителя Тольятти. Уголовное дело передано в Автозаводский районный суд. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«По версии следствия, в 2019 году житель г. Тольятти реализовал финансовую схему по привлечению средств физических лиц, при которой выплата дохода осуществляется за счет средств новых вкладчиков при отсутствии инвестиционной и иной законной предпринимательской деятельности»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, обвиняемый возглавил потребительский кооператив «Доходный Дом» , который «принимал личные сбережения от населения с обещанной выплатой до 14,9% годовых», выяснила прокуратура. Организация сообщала пайщикам о предоставлении их средств в дальнейшем другим лицам по договорам займа под 31% годовых. За счет этого потребкооператив обещал клиентам в перспективе обеспечить выплату процентов по вкладам.

В реальности же инвесторы не получали поступивших в кассу денег, при этом «договоры выдачи займов оформлялись фиктивно», установили правоохранители. По факту кооператив имитировал финансовую деятельность, не получал прибыль, а сведения о его положении не отвечали информации, которая публиковалась в рекламе в СМИ, считают в надзорном органе.

В итоге с апреля 2019 по январь 2020 года 523 жителя Тольятти, Жигулевска, Сызрани и Ставропольского района инвестировали в финансовую пирамиду более 122 млн руб. Организатор кооператива распорядился указанной суммой по своему усмотрению.

Также, по информации прокуратуры, в указанный период председатель правления кооператива «присвоил у возглавляемой организации более 5 млн рублей, которые впоследствии потратил на приобретение земельного участка площадью 43 га в Сызранском районе области».

Ранее «Ъ» стало известно о том, что перед судом за организацию в Тольятти финансовой пирамиды «Фабрика продуктов „Вкусно и Сытно“», действовавшей под видом потребительского кооператива в разных регионах страны, предстанут пять человек. До этого в незаконном привлечении вкладов подозревалась только создательница кооператива Галина Федотова. За три года следствия круг подозреваемых расширился до семи человек, однако двое из них умерли. По последним данным, от деятельности потребительского кооператива пострадали более 2600 человек, сумма ущерба возросла до 1,2 млрд руб. В ближайшее несколько месяцев дело будет передано в суд. Потерпевшие опасаются, что не смогут вернуть вклады.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «"Вкусно и сытно" теперь пятерым».

Георгий Портнов