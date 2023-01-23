Гурманские будни

Эллины на Неглинной

Похоже, что дуэт ресторатора Антона Пинского и бренд-шефа Владимира Чистякова решил охватить все самые популярные кухни мира: на Неглинной они открыли большой и светлый ресторан The Greeks (англ. «греки»). Он получился, скорее, средиземноморским с выраженным греческим акцентом, с яркими, возбуждающими рецепторы закусками и запоминающимися основными блюдами.

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За кухню отвечает Никита Брехов, который знает о греческой кухне не понаслышке: его дед-грек оставил в наследство внуку некоторые секреты и рецепты. Сам Никита вырос на юге России, отсюда его особое умение отбирать вкусные и качественные продукты.

Греки — народ доброжелательный и открытый, этому факту вторит большая открытая кухня ресторана, где готовят все блюда, включая десерты. Вытяжка хорошая, поэтому в зале не пахнет едой, зато веет уютом и гостеприимством. В ресторане несколько длинных столов, чтобы собираться большими компаниями, заказывая все закуски разом.

На аперитив вам предложат бокал одного из десятка греческих вин, чтобы настроиться на вкусный обед или ужин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Виски - пряные специи Зеленый салат с печеным виноградом Дзадзыки с копченым маслом Карпаччо из красных креветок Крудо дорадо с бульоном из мидий Греческий салат с карамелизированными оливками Кальмар с печеным лечо Каре ягненка Копченая барабулька Бугаца с розой и фисташкой Следующая фотография 1 / 10 Виски - пряные специи Зеленый салат с печеным виноградом Дзадзыки с копченым маслом Карпаччо из красных креветок Крудо дорадо с бульоном из мидий Греческий салат с карамелизированными оливками Кальмар с печеным лечо Каре ягненка Копченая барабулька Бугаца с розой и фисташкой

Начать стоит с лепешки и намазок: «дзадзыки» подается с копченым маслом из паприки, «мухаммара» (соус из сладкого печеного перца и томатов) — с грецкими орехами, традиционный греческий салат «тарамасалата» (его часто готовят греки в пост) из икры трески подают с магаданскими креветками. Конечно, нельзя обойти стороной традиционный греческий салат с крупно порезанными хрустящими овощами и сыром фета — его нарежут прямо при вас на столе. Прекрасная находка шефа: листья салата с бальзамиком и жареным виноградом — очень простой, но запоминающийся микс овощей и фруктов.

Культовое греческое блюдо мусака из выложенного слоями фарша ягненка, маринованных баклажанов, сыров моцареллы и пекорино подается в горшочке и к нему захочется заказать красного вина. Абсолютный хит местного меню — большая (от 400 гр.) порция нежного осьминога с томатами, домашним лечо, узбекскими лимонами и орегано. Угощение едва умещается на большом блюде.

Неглинная улица, дом 15 Ежедневно, с 12:00 до 00:00

Китайский Новый год в Novikov Restaurant & Bar

Если вы не устали от череды праздников, то обновленный Novikov Restaurant&Bar в отеле The Carlton, Moscow предлагает отпраздновать китайский Новый год. Специально к этому празднику, который китайцы в этом году отмечают с 22 января по 5 февраля, шеф-повар ресторана Алексей Арбузов разработал сет-меню, вдохновленное работами художницы Юнген Чон. Разделы в меню названы по именам ее картин. Картина «Короткая ночь» превратилась в суши-сет из трех видов рыб и ролла вагю, «Падающий полдень» — в салат из томатов с баклажанами и сибас в азиатском стиле, а «Память о ноябре» — в десерт из зеленого чая с муссом из личи со свежей малиной. Намеченный на 26 января праздничный ужин пройдет с алкогольным сопровождением, которое будет состоять из белого вина и саке. За атмосферу вечера отвечают артисты барабанного шоу Taiko.

Тверская улица, дом 3 Начало в 19:00 Стоимость 10 тыс. руб. с винным сопровождением

И за Татьян тоже!

Отметить шумной гастрономической вечеринкой 25 января Татьянин день предлагает ресторан Buro Tsum. К нему в гости едет проект Balagan Татьяны Беркович, который везет с собой не только гастрономическое меню из шести блюд farm to table (прямиком с фермы на стол, имея в виду, конечно, продукты), но и шумную вечеринку с танцами. Праздничный ужин откроет салат «Семирамис» — сладкие томаты, маслины, рассыпчатая брынза и фирменный секретный соус. Также гостей ждет тартар из говядины в бельгийском стиле с маринованным зеленым перцем и горошком, цветная капуста на лионском гриле с пармезаном и трюфельным айоли, виноградные улитки. Кульминацией вечера станет десерт Dream of Paris.

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Петровка улица, дом 2 Сбор гостей в 19:30 Стоимость билета 7 тыс. руб.

Ольга Карпова