Сбербанк на 2,7 млрд рублей профинансировал строительство ЖК в Академическом

Сбербанк предоставил челябинским девелоперам «АПРИ Флай Плэнинг» и «White group» кредит в размере 2,7 млрд руб. на строительство второй очереди ЖК «45 квартал» в Академическом районе Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Жилой квартал появится в границах улиц Амундсена — Перекатная — Академика Мечникова — Европейская. Всего планируется 23 многоэтажных дома общей площадью жилья во второй очереди составит 240 тыс. кв. м.

Напомним, первая очередь ЖК «45 квартал» была построена в границах реки Патрушихи, улиц Амундсена, Цыганской и Европейской. Всего планируется построить шесть очередей. В первой очереди построены 3-х и 4-х этажные дома классов стандарт, комфорт и комфорт+, а также таунхаусы. Проектом предусмотрена благоустройство набережной. Согласно проекту, через пруд проложат деревянный мост, который соединит кварталы.

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