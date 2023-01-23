Как банки реализуют импортозамещение

В Сбербанке “Ъ” сообщили, что используют более 60 собственных продуктов, объединенных в облачную цифровую платформу Platform V. Они закрывают потребности разработки на всех уровнях архитектуры банка: бэкенд и фронтенд, интеграция, хранение и аналитика данных, а также предоставляют полный набор инструментов для управления производственным процессом и реализации моделей искусственного интеллекта. В 2022 году Сбербанк перевел на собственное ПО сеть банкоматов. Кроме того, были внедрены собственные решения для общения — сервис для видеоконференций SberJazz и корпоративный мессенджер «СберЧат».

В ВТБ утверждают, что довели долю прикладных систем, независимых от импортных технологий, до 57%, розничный сегмент использует уже 95% отечественных технологий. В банке открыто более 30 проектов, в том числе проекты по миграции с RISC-серверов на x86-процессорную архитектуру, виртуализация, замена офисного и системного ПО, корпоративный портал, прикладное ПО, решения для систем хранения данных и т. д.

В Россельхозбанке говорят об импортозамещении 75% информационных систем. В системе электронного документооборота, фронтальных решениях, средствах антивирусной защиты, системе предотвращения утечек информации, по данным банка, замещение достигло 100%.

В МКБ отмечают опыт успешного замещения систем корпоративной коммуникации, информационной безопасности и других. Сейчас в банке проходят опытно-промышленную эксплуатацию решения в таких областях, как системное и офисное ПО, средства разработки, различные средства коммуникации, решения виртуализации, технологии управления ИТ-инфраструктурой, системы управления базами данных, системы резервного копирования, решения хранения данных и других.

В Почта-банке обещают в течение трех лет заменить до 90% продуктов и ПО отечественными аналогами.

Юлия Пославская