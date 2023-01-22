За банкира заплатит родственник

Как стало известно “Ъ”, в Басманном райсуде Москвы начался процесс по уголовному делу в отношении коммерсанта Дениса Пащенко, обвиняемого в растрате из Межтопэнергобанка 4 млрд руб. Эти деньги были выведены на счета 14 фирм, которые, по версии следствия, контролировались обвиняемым. К участию же в махинациях, как следует из материалов дела, господина Пащенко привлек дальний родственник — находящийся в международном розыске фактический владелец и председатель правления Межтопэнергобанка Юрий Шутов.

Уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) из средств Межтопэнергобанка столичная полиция возбудила по заявлению Центробанка и Агентства по страхованию вкладов в мае 2018 года. Основанием стало исчезновение из кредитного учреждения как минимум 11,9 млрд руб. По версии следствия, деньги выводились путем заключения заведомо безвозвратных кредитных договоров с физлицами и подконтрольными руководству банка организациями.

Изначально фигурантами дела были экс-владелец и председатель правления Межтопэнергобанка Юрий Шутов и «неустановленные лица». Именно бывшего хозяина банка следствие считает организатором преступления. Банк был образован в 1994 году для обслуживания предприятий московского топливно-энергетического и газового комплексов. В то время его акционерами и клиентами являлись ГУП «Мосгаз», дочерние структуры «Газпрома», ГУП «Мостеплоэнерго» и др.

На момент отзыва лицензии (20 июля 2017 года) совокупный долг Межтопэнергобанка перед кредиторами составил более 30,6 млрд руб., из которых почти 25 млрд руб. приходилось на обязательства перед физическими лицами.

Сам господин Шутов, чья преступная группа, по версии ГСУ ГУ МВД по Москве, действовала с 26 февраля 2014 года вплоть до отзыва у кредитного учреждения лицензии, примерно за месяц до краха Межтопэнергобанка уехал за границу и сейчас, по некоторым данным, обосновался в Израиле.

42-летний коммерсант из подмосковного Жуковского Денис Пащенко был задержан 31 августа 2018 года. На следующий день в Таганском райсуде Москвы следствие настаивало на его заключении под стражу, однако суд ограничился домашним арестом. При этом изначально господину Пащенко предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое впоследствии переквалифицировали на растрату. По версии следствия, бизнесмен контролировал 14 фирм, через которые из Межтопэнергобанка было выведено 4 млрд руб.

На допросе Денис Пащенко рассказал, что еще в 2007 году он обратился к своему дальнему родственнику Юрию Шутову с просьбой о подработке. Тот устроил его курьером в ООО «Главный бухгалтер», занимавшееся бухгалтерским и юридическим сопровождением около 30 подконтрольных Межтопэнергобанку компаний. В обязанности господина Пащенко входила сдача отчетности в налоговую инспекцию. Примерно через год уже сам глава банка предложил Денису Пащенко возглавить одну из его компаний — ООО «Декор-Инвест». Родственник экс-банкира настаивает на том, что в ООО был номиналом, от которого требовалось только подписывать документы о получении его фирмой кредитов в Межтопэнергобанке.

Впрочем, никакого криминала в действиях господина Шутова Денис Пащенко, как, впрочем, и гендиректора других фирм, к которым у следствия претензий не оказалось, не видел.

Из его показаний следует, что в то время банк активно инвестировал деньги в строительство жилья в Балашихе и Жуковском. А поскольку этот вид бизнеса не входил в сферу деятельности кредитного учреждения, приходилось действовать через сторонние фирмы, которые и вкладывали деньги банка в недвижимость. Из материалов дела следует, что все фирмы «вели реальную финансово-хозяйственную деятельность в области строительства». «Схема работала следующим образом. Все кредиты были обеспечены залогами тех самых квартир в Балашихе и Жуковском,— пояснил “Ъ” защищающий обвиняемого Пащенко адвокат Виктор Бородин.— Когда покупатель приобретал недвижимость, залог снимался, и фирма возвращала заем. После отзыва у банка лицензии все продажи жилья были заморожены, и, соответственно, кредиты погашаться перестали. Но того факта, что имущество, в которое Межтопэнергобанк вкладывал деньги, никуда не делось и, распродав его, можно погасить все задолженности, следствие видеть не хочет».

По словам защитника, на утверждение в прокуратуру это дело поступало дважды, но надзорный орган возвращал его следствию как раз из-за того, что оно не разобралось с залогами.

В декабре прошлого года дело поступило в Замоскворецкий суд Москвы. Но там решили, что рассматривать его следует Басманному райсуду, куда судья Ирина Зорина и переадресовала 30 томов.

Напомним также, что сейчас в Замоскворецком райсуде слушается дело в отношении бывших зампреда правления и начальника кредитного управления Межтопэнергобанка Игоря Грабового и Елены Литвиновой. Обоих обвиняют в выдаче ничем не обеспеченных кредитов на сумму более 800 млн руб.

Олег Рубникович