Жительница Петербурга стала обладательницей титула «Бабушка Вселенной 2023»

Жительница Санкт-Петербурга Алена Сибиева стала обладательницей титула «третья вице-бабушка Вселенной 2023». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на организатора национального этапа конкурса Наталью Рогову.

Финал конкурса «Бабушка Вселенной 2023» состоялся в Болгарии. В ней принимали участие двадцать женщин из разных стран мира. Первое место получила участница из Сингапура. Тренер спортивно-боевых единоборств из Петербурга Алена Сибиева стала третьей вице-бабушкой Вселенной. Она тренирует детей и руководит филиалом Центра ояма-каратэ во Всеволожске.

Госпожа Сибиева обладательница черного пояса ояма-каратэ и кобудо. В свободное время занимается плаванием и йогой, увлекается гонками и катается на коньках и лыжах. Тренер вернется в Россию уже в понедельник.

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