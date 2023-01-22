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Коммерсантъ FM
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В восьми городах Сибири ввели режим «черного неба»

Режим «черного неба» установили в восьми городах Сибири из-за метеоусловий, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в воздухе. Режим «черного неба» вводится, когда во время жаркой или холодной погоды, а также отсутствия ветра загрязняющие вещества накапливаются в воздухе.

В Кемерово режим «черного неба» будет действовать до 23:00 по местному времени 22 января, следует из данных Западно-Сибирского управления по гидрологии и метеорологии (УГМС).

Также в Красноярске, Минусинске, Абакане и Черногорске режим «черного неба» установлен до 19:00 23 января, в Лесосибирске и Назарове — до 7:00 23 января, в Ачинске — до полуночи того же дня, следует из информации на сайте Среднесибирского УГМС.

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