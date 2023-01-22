Четыре пассажира маршрутки оказались в больнице после ДТП в Славянске-на-Кубани

Четыре пассажира маршрутного автобуса госпитализированы в местную больницу в Славянске-на-Кубани в результате автоаварии. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

По данным полиции, инцидент произошел поздним вечером в субботу. По предварительным данным, водитель Nissan, двигаясь по второстепенной дороге при повороте налево, на нерегулируемом перекрестке, не предоставил преимущество в движении автобусу Hyundai, двигающемуся по главной дороге. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пассажиры автобуса.

Михаил Волкодав

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