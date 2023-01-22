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Оценить кандидатов на пост главы краевого фонда капремонта помешал компьютерный сбой

Конкурс на замещение должности директора НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» не состоялся из-за компьютерного сбоя. Как сообщает портал Ura.ru, в ходе тестирования, у трех из четырех кандидатов отключились от сети компьютеры. «Во время проведения тестирования произошел технический сбой программы на всех компьютерах, включая компьютер Хлебникова. Будет назначена новая дата проведения тестирования», — пояснили в министерстве строительства и ЖКХ края.

Должность гендиректора краевого фонда капремонта стала вакантной в январе 2021 года, когда возглавлявший организацию с 2017 года Дмитрий Баранов написал заявление об увольнении по собственному желанию после ЧП возле дома на ул. Краснова, 25, где из-за обрушения строительного перекрытия погибли две женщины. Исполняющим обязанности руководителя фонда был назначен бывший глава Кировского района Перми Владимир Хлебников. В начале ноября2022 года министерство строительство и ЖКХ региона объявило конкурс, в результате которого должен быть выбран новый, полноценный глава фонда капремонта.

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