Турист из Барнаула смертельно травмировался при спуске с горы в Шерегеше

В Кузбассе возбуждено уголовное дело после смерти 37-летнего туриста из Барнаула в горнолыжном курорте Шерегеш.

Тело мужчины было обнаружено на горнолыжной трассе около11 часов дня 21 января. По данным следственного управления СКР по Кемеровской области, спускаясь с горы Зеленая на горных лыжах, турист на большой скорости выехал за пределы трассы на каменистый участок и упал. Очевидцы вызвали спасателей, но во время оказания медицинской помощи мужчина скончался.

Уголовное дело возбуждено по данному факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

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Илья Николаев