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Коммерсантъ FM
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В Славянске-на-Кубани 10 пассажиров автобуса пострадали в ДТП

В Славянске-на-Кубани Краснодарского края столкнулись легковой автомобиль Nissan столкнулся с автобусом. Четыре пассажира госпитализированы в центральную районную больницу Славянского района. Шестерым оказана «разовая медицинская помощь», говорится в сообщении регионального управления МВД в Telegram.

ДТП произошло вечером 21 января. По данным полиции, водитель Nissan ехал по второстепенной дороге и не предоставил преимущество автобусу, который ехал по главной. В МВД не уточняют состояние пострадавших.

Кроме того, в Дагестане 21 января также произошло ДТП с участием микроавтобуса. Транспортное средство врезалось в столб и съехало в канал. Пострадали, по разным данным, от шести до десяти человек.

Леонид Уварчев

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