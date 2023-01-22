В Славянске-на-Кубани 10 пассажиров автобуса пострадали в ДТП

В Славянске-на-Кубани Краснодарского края столкнулись легковой автомобиль Nissan столкнулся с автобусом. Четыре пассажира госпитализированы в центральную районную больницу Славянского района. Шестерым оказана «разовая медицинская помощь», говорится в сообщении регионального управления МВД в Telegram.

ДТП произошло вечером 21 января. По данным полиции, водитель Nissan ехал по второстепенной дороге и не предоставил преимущество автобусу, который ехал по главной. В МВД не уточняют состояние пострадавших.

Кроме того, в Дагестане 21 января также произошло ДТП с участием микроавтобуса. Транспортное средство врезалось в столб и съехало в канал. Пострадали, по разным данным, от шести до десяти человек.

Леонид Уварчев