Телеканал RT France объявил о закрытии

Телеканал RT France опубликовал на своем сайте пресс-релиз, в котором сообщил о прекращении работы. Причиной остановки деятельности названо решение главного управления казначейства при Минэкономики Франции о заморозке счетов телеканала.

В пресс-релизе сообщается, что телеканал пять лет вел «упорную борьбу», но французские власти «достигли своей цели» — закрытия канала. В условиях блокировки счетов, отмечается в релизе, деятельность вещателя невозможна.

О блокировке счетов канала сообщила газета Le Monde 19 января. Основанием стал принятый в декабре 2022 года девятый пакет санкций ЕС против России. В нем среди прочего предусмотрено ограничение работы четырех медиакорпораций РФ, в том числе АНО «ТВ-Новости», управляющей компании RT France.

Министерство иностранных дел России 21 января сообщило, что в ответ на заморозку счетов RT France примет меры против французских СМИ, работающих на территории РФ.

Анастасия Ларина