МИД России пообещал ответить на блокировку счетов RT France

Россия примет меры в ответ на блокировку счетов французского отделения телеканала RT (RT France), они затронут французские СМИ в РФ, сообщила «РИА Новости» пресс-служба МИДа.

«Блокировка счетов RT France приведет к ответным мерам в отношении французских СМИ в России. Они будут такими, что их запомнят, если власти Франции не перестанут терроризировать российских журналистов»,— сказал агентству представитель министерства.

Вчера, 20 января, руководитель RT France Ксения Федорова сообщила о заморозке счетов телеканала по распоряжению французских властей. По ее словам, это решение было принято «в связи с принятым в декабре девятым пакетом санкций». В девятом пакете ограничений RT попал под блокирующие санкции, предполагающие запрет европейским компаниям и гражданам вести дела с телеканалом и заморозку его европейских активов.

Посольство РФ во Франции заявило, что от блокировки счетов RT France пострадает все франкоязычное население Европы, «лишившееся надежного источника информации». Глава Союза журналистов России назвал блокировку «вопиющим нарушением свободы слова».

ЕС запретил работу RT France в марте из-за «систематической дезинформации» о военной операции России и Украины. Ограничения ввели в рамках санкций против России. Работу телеканала отдельно запретили во Франции и Канаде. RT France пытался оспорить попадание в санкционный список.

Эрдни Кагалтынов