Прокуратура запретила переводить часть Кавказского заповедника в заказник

Прокуратура Краснодарского края вынесла предостережение о недопустимости перевода части Кавказского заповедника «Турьи горы» и Агепста в заказник. Об этом сообщает пресс-служба экологического движения «Гринпис».

Летом прошлого года стало известно, что Минприроды готовило к рассмотрению вопрос о переводе заповедных территорий, находящихся под охраной ЮНЕСКО, в состав Сочинского заказника. Реализация этой процедуры могла повлечь за собой появление объектов туристической инфраструктуры, поскольку статус заказника допускает использование земель под туристическую застройку.

«Как стало известно, подведомственное Минприроды ВНИИ экологии проводило комплексное экологическое обследование именно той части Кавказского заповедника, которую чиновники хотели исключить из него и включить в состав заказника, ослабив ее режим. А комплексное экологическое обследование проводится именно для того, чтобы обосновать изменение статуса территории»,— говорится в сообщении.

Природозащитники считают, что земли заповедника после перевода в состав заказника хотели использовать для создания горнолыжного курорта «Долина Васта», рассчитанного на посещение до 1,5 млн человек в год. Открытие курорта планировали в 2029 году. Предположительный объем инвестиций в проект может достигать 80 млрд руб.

В свою очередь в Министерстве природы РФ заявили, что рассмотрение вопроса об изменении статуса земель части Кавказского заповедника связано с расширением территорий Сочинского заказника. Однако прокуратура предостерегла ФГБУ «ВНИИ экологии», проводившего исследование территории, о недопустимости перевода земель заповедника в заказник, поскольку это нарушит требования природоохранного законодательства.

На запрос «Ъ-Кубань» в прокуратуре региона к настоящему времени не ответили.

В 2022 году Госдума приняла законопроект о поправках в законы об ООПТ, разрешающий перевод части заповедников в заказники для строительства инфраструктурных объектов.

Анастасия Донскова

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