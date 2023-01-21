На проект реставрации дома купца Лихацкого в Краснодаре выделили 11,2 млн рублей

Начальная стоимость проекта реставрации дома купца Лихацкого в Краснодаре составила 11,2 млн руб. Госзаказ на выполнение работ размещен на портале ЕИС в сфере закупок.

Исполнитель контракта меньше, чем за год (270 дней), должен будет подготовить научно-проектную и проектно-сметную документацию для проведения реставрационных работ и получить положительное заключение историко-культурной экспертизы. Подрядчику необходимо будет изучить историческое здание на предмет дефектов и провести ряд исследований, в том числе историко-архивные и библиографические. Заявки принимаются до 6 февраля 2023 года.

Ранее в администрации Краснодара сообщили, что проектно-сметную документацию подготовят до конца текущего года. Впервые о реставрации здания дома купца Лихацкого на улице Красной стало известно в 2018 году. Тогда в мэрии вынесли предложение сдать культурный объект в аренду по льготной цене с обязательным условием проведения реставрационных работ. Позднее от этого отказались. В 2020 году конкурс на разработку проекта выиграла компания «Еврогрупп СПБ», однако подрядчик не справился с заказом и сроки реконструкции сдвинулись. Власти Краснодара неоднократно заявляли, что по завершению необходимых работ историческое здание и прилегающая территория сформируют единое культурное пространство с музеем, выставочными помещениями и прогулочными зонами.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram